Kia анонсировала презентацию новой Kia Optima на лето

Представитель компании Kia в интервью с журналистами Autocar поделился подробностями о новом поколении Kia Optima.

Также он рассказал, что презентация автомобиля запланирована на лето. Модель новой генерации получит серьезные изменения во внешности и салоне, причем ее планирую сделать более молодежной.

Было отмечено, что дизайнерские решения в новой Kia Optima в дальнейшем появятся и в других моделях марки.

Также представитель компании сообщил, что на домашнем рынке Kia Optima будет доступна с турбированным 1,6-литровым агрегатом в двух вариантах форсировки.

В паре с двигателем будет работать восьмискоростной автомат. В топовой версии для седана предложат 2,5-литровый 290-сильный двигатель.

Напомним, что в России актуальная версия Kia Optima доступна с тремя силовыми установками по цене от 1 344 900 рублей.