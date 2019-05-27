Кроссоверы Changan доступны со скидкой до 100 тыс. рублей

Китайская компания предлагает свои кроссоверы со скидкой до 100 тысяч рублей при условии использования программы трейд-ин.

До 31 июля действует обновленная программа трейд-ин. Так, например, при приобретении полноприводного CS75 по программе обмена, скидка составит 80 тыс. рублей.

При покупке CS35 скидка составит 50 тыс. рублей. Сдавать по программе можно любой автомобиль, но скидка будет выше при сдаче подержанной модели Changan.

Все подробности о предложении можно узнать у официальных дилеров марки в России.