Титановые колесные диски HRE Wheels распечатали на 3D-принтере

3D-принтеры способны создавать любые формы, к тому же они уже активно используются в строительстве и автомобилестроении.

Американская фирма HRE Wheels с помощью 3D-принтера создает титановые колесные диски. В прошлом году она уже показывала первое поколение колесных дисков из титана, напечатанное на принтере.

Сейчас она демонстрирует новое поколение дисков, которые стали значительно легче. Показанные в прошлом году колесные диски были сделаны из шести составных частей, причем один 20-дюймовый диск весил десять килограммов. При этом новое поколение при той же размерности уже весит 7,25 килограмма.

HRE Wheels печатает диски при помощи электронно-лучевой плавки титанового порошка, а весь процесс происходит в вакуумной камере с постоянным контролем.

После этого детали обрабатывают на станках и полируют их. Все титановые детали крепят к карбоновому ободу.

