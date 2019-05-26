Составлен топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России

Кроссоверы без специальной подготовки практически не предназначены для езды по бездорожью, но полноприводные версии все-таки позволяют автовладельцу чествовать себя уверено на грунтовой дороге.

Лучшим в РФ полноприводным кроссовером эксперты портала CarsWeek считают Toyota RAV4. Эта модель в максимальной комплектации оснащена большим количество опций, среди которых помощь при спуске и подъёме, а также система распределения крутящего момента между осями.

Второе место у Range Rover Evoque. Это премиальный кроссовер, который создавался для города, но за счет самых современных электронных систем и фирменных технологий, позаимствованных у Range Rover, он позволит уверенно съехать с асфальта и отправится на природу.

Третья строчка рейтинга ТОП-5 досталась Mercedes-Benz GLE с подвеской E-Active, а также опциями Curve и Rocking Mode.

В список попал и совсем новый автомобиль Jaguar I-Pace, который к слову является самым востребованным в России среди электромобилей.

Это полноприводной электрокар, который оснастили огромным количеством систем, позволяющим быть уверенным на любой дороге. На последнем месте BMW X5 с фирменным постоянным полным приводом xDrive.