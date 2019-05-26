Стали известны самые популярные опции для BMW X7

В России отмечается хороший спрос на BMW X7, а эта модель оказалась популярнее, чем Mercedes GLS, Cadillac Escalade и Infiniti Q80. Но, как правило, такие премиальные автомобили не покупают в базовой комплектации, так как к ним еще заказывают дорогостоящие опции.

Представитель АГ «Авилон» порталу «Авторамблер» рассказал, что еще дополнительно заказывают при покупке BMW X7.

Купить базовою версию BMW X7 можно за 6 млн рублей. Российские клиенты еще заказывают интегральное рулевое управление и сканирование дорожного полотна.

Первая опция позволяет подруливать задним колесам по отношению к передним. Такая система стоит 120 тыс. рублей. Сканирование дорожного полотна оценивается в 280 тыс. рублей.

В этой системе устанавливается камера, которая следит за дорогой и подготавливает подвеску под дорожные условия.

Также в этом пакете есть активный стабилизатор, а он будет следить за креном кузова и выравнивает его при резких поворотах.