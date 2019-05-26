СМИ узнали о финальных переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии

Fiat Chrysler (FCA) и Renault могут объединиться, о чем уже сообщалось неоднократно. Но как сообщили СМИ, сейчас компании находятся на финальной стадии переговоров.

О том, что компании ведут давно переговоры заявил Reuters со ссылкой на собственные источники.

Также такую информации опубликовал и Financial Times, но по их данным речь идет не полном слияние, а о плотном сотрудничестве для решения структурных задач авторынка.

FCA и Renault ежегодно продают около 8,7 млн автомобилей, причем у первой сильные позиции на американском рынке, а французского производителя сильные позиции в Европе.

К тому же у последней более современные моторы и большое количество разработок в области электрификации машин.