Новая Toyota Avanza продолжает пользоваться ажиотажным спросом

Обновленная Toyota Avanza вышла на рынок Индонезии в конце прошлого года и уже через месяц с момента старта продаж в компании заявили о высоких продажах моделей.

Однако производитель начал поставки автомобиля и на другие рынки. В частности, модель поступила в продажу в Таиланде.

В компании сообщили, что и на этом рынке наблюдается повышенный спрос. Также было отмечено, что ажиотажные продажи продолжают фиксировать и в Индонезии.

Конкретные данные по объёмам продаж не приводят. Модель 2019 модельного года получила изменения в салоне, новые материалы отделки, а также расширенный список оборудования и комплектаций.

Модель смогла обойти в продажах своего конкурента Mitsubishi Xpander, который на протяжении нескольких месяцев был лидером в сегменте на территории Индонезии.