Названы самые надежные автомобили стоимостью до 100 000 рублей

Автомобильные эксперты портала «Drivenn» проанализировали предложения на вторичном рынке России и рассказали, какие модели авто можно приобрести стоимостью до 100 тысяч рублей.

В списке оказалось три автомобиля, которые по мнению экспертов окажется самыми надежными среди других подержанных машин в заданной категории.

Так, оказалось, что на рынке подержанных машин имея на руках 100 тысяч рублей можно приобрести японский автомобиль Honda Civic.

Отмечается, что выбрать лучше модель пятого поколения, которая в редких случаях может доставить массу проблем новому владельцу.

К тому же кузов Civic не подвержен сильной коррозии. Еще рекомендуют в «Drivenn» автомобиль Daewoo Matiz.

В нем возможны очаги ржавчины на кузове, но при этом он будет недорогим в ремонте. Третьим рекомендуемым надежным автомобилем назван Chevrolet Lanos.