Что делать, если забыл ключ в закрывшемся автомобиле?

Любого автовладельца постоянно поджидают разнообразные непредвиденные ситуации. Среди различных неприятностей одна из самых типичных – захлопывание двери в автомобиле в тот момент, когда ключ находится внутри. Однако большинство современных автомобилей лишены даже теоретической возможности такого казуса. Для решения этой проблемы можно воспользоваться разными способами.

Порядок действий, когда ключ остался внутри закрытой машины

Если дверь автомобиля случайно захлопнулась, то пытаться самостоятельно взломать замок на двери не следует, так как его замена обойдется довольно дорого. Вместо того можно предпринять следующие действия:

Воспользоваться дубликатом ключа, входящим в комплект поставки всех продающихся в автосалонах машин.

Опустить стекло на дверце и с использованием подходящих приспособлений дотянуться до ручки.

Отогнуть край двери возле уплотнителя с использованием плоской отвертки.

Разбить стекло и затем немедленно отправиться в техническую службу, чтобы вставить вместо него новое.

Есть и еще один путь – позвонить в специализированную фирму, оказывающую услуги по вскрытию замков. Ее сотрудник прибудет на место в течение получаса и поможет экстренно открыть авто. Стоимость работ таких является вполне доступной, и многие автовладельцы выбирают именно этот способ решения возникшей проблемы. Однако надо учитывать, что перед началом работы специалист потребует у автовладельца документы, удостоверяющие его право собственности на данное транспортное средство. При этом вскрытие замка может привести к его поломке. Кроме того, в ходе вскрытия обязательно должны присутствовать полицейские, вызвать которых может сам автовладелец или прибывший на место специалист.

Как избежать необходимости вскрытия авто?

Чтобы избежать проблем, связанных с отсутствием ключа для запертой машины, нужно соблюдать несколько простых правил:

Иметь про запас второй комплект ключей.

Изготовить выкидной ключ для автомобиля. Выкидные брелоки являются компактными, и их можно постоянно носить с собой.

При наличии финансовых возможностей установить в автомобиле аварийный программный комплекс, позволяющий выйти из затруднительного положения.

Таким образом, открыть автомобиль, когда ключ остался внутри, можно разными способами. Но лучше всего иметь второй комплект ключей и контролировать состояние машины, чтобы при первых признаках неисправности замка произвести его замену.