Популярные автомобили на российском рынке

Спрос на автомобили является одним из главных экономических показателей, характеризующих уровень жизни населения. 2018 год для автомобильных концернов в России оказался гораздо благоприятнее, чем 2017 год. Российские граждане приобрели в 2018 году 1,8 млн автомобилей, что на 12,8% превышает показатель предыдущего года.

Динамика продаж авто на российском рынке

По данным Ассоциации европейского бизнеса, увеличение объема продаж в 2018 году коснулось всех наиболее популярных марок авто в России. Количество проданных машин Лада выросло на 16% до 360 тыс. штук, автомобилей Kia – на 25% до 228 тыс. штук, автомашин Hyundai – на 13% до 179 тыс. штук. Заметный прирост продемонстрировала Skoda, нарастившая продажи авто на 31% до 81 тыс. штук. Самая большая прибавка оказалась у Mitsubishi https://auto-racurs.ru/mitsubishi/: в течение года спрос практически удвоился и достиг 45 тыс. авто. В премиум-сегменте лишь марке BMW удалось заметно повысить продажи – они увеличились на 19% до 36 тыс. штук, тогда как у Mercedes-Benz рост составил только 2% (44 тыс. штук), а у Lexus продажи выросли на 3% до 24 тыс. штук. Количество проданных автомобилей Mazda https://auto-racurs.ru/mazda/ в России в 2018 году составило 32 тыс. штук, что на 22% превысило прошлогодний показатель. Благодаря этому рыночная доля Mazda за год увеличилась с 1,6% до 1,8%. Российским бестселлером оказалась Лада Веста: количество проданных авто этой модели достигло 108 тыс. штук. Помимо нее, стотысячную отметку в преодолели Лада Гранта (106 тыс. штук) и Kia Rio (немногим более 100 тыс. штук).

Наиболее популярные авто в России

Рейтинг наиболее продаваемых авто в России в 2018 году преимущественно состоит из марок эконом-сегмента. Именно по этой причине в него попало очень автомобилей российских и южнокорейских производителей. Список самых востребованных среди российских покупателей авто по итогам 2018 года состоит из следующих моделей:

Lada X-Ray. Этот кроссовер завоевал популярность среди автовладельцев благодаря высокой надежности в работе и простоте в обслуживании.

Skoda Rapid. Данная модель производится чешским автогигантом Skoda, принадлежащим германскому концерну Volkswagen. Хотя этот седан стоит дороже южнокорейских или российских аналогов, он обладает высокой функциональностью, вместительностью и экономичностью, а потому успешно конкурирует с ними.

Lada Largus. Востребованность этой модели, созданной на базе Dacia, обусловлена ее высокой надежностью и практичностью.

Volkswagen https://auto-racurs.ru/volkswagen/. Стоимость такой модели как Polo в базовой комплектации этой модели составляет всего 650 тыс. руб. Сочетание дешевизны и германского качества обеспечивает постоянный рост продаж этой марки в России.

Hyundai Solaris. В России эта южнокорейская машина пользовалась высокой популярностью еще до рестайлинга, а после улучшения дизайна и усовершенствования подвески ее позиции еще более упрочнились. Этот надежный седан подходит для разных целей.

Hyundai Creta. Этот недорогой внедорожник является одним из наиболее продаваемых в России.

Kia Rio. Этот южнокорейский седан является достаточно просторным, обладает хорошими ходовыми качествами, привлекательным дизайном и неплохой динамикой.

Lada Granta. Хотя надежность этого российского седана не слишком высока, данный недостаток компенсируется его дешевизной.

Lada Vesta обладает достаточной надежностью и привлекательным дизайном. Именно этим объясняется установленный ей в 2018 году рекорд по приросту продаж в штуках среди всех реализуемых в России марок авто.

Причины, по которой та или иная модель авто оказывается более популярной среди покупателей, чем остальные, до конца не выяснены. На это влияет множество факторов, среди которых не самое последнее место занимает ценовая доступность. Приведенная выше информация подтверждает данный факт и побуждает автопроизводителей искать новые способы увеличения продаж своей продукции.