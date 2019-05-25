В автопарке Петербурга по состоянию на начало года насчитывается 1,7 млн легковых автомобилей, о чем сообщили аналитики «Автостата».

Экспертами агентства были названы самые распространенные автомобили в Санкт-Петербурге. Так, наибольший автопарк среди моделей оказался у Ford Focus – 50,8 тыс. ед.

Вторым в этом списке оказался Hyundai Solaris (39,2 тыс. ед.), который является самым распространенным в автопарке Москвы.

В тройке лидеров располагается Volkswagen Polo с показателем 35,4 тыс. экземпляров. KIA Rio (34,7 тыс. ед.) и Skoda Octavia (33,5 тыс. ед.) располагаются на четвертом и пятом месте, а в десятке оказались такие модели: Renault Logan (30,9 тыс. ед.), ВАЗ-2107 (29 тыс. ед.), ВАЗ-2106 (25,4 тыс. шт.), Volkswagen Passat (23,1 тыс. ед.) и Opel Astra (22,9 тыс. ед.).