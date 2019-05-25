Названы самые безопасные автомобили 2019 года

Безопасность в автомобиле прежде всего и производители сейчас стараются их оснащать не только пассивными системами, но также и самыми современными — электронными.

Так, с 2021 года в Европе в обязательном порядке в легковых авто должна быть установлена система экстренного торможения. Эта система и сейчас устанавливается, но только в качестве опции.

Наряду с этой системой присутствуют еще классические подушки безопасности и ремни безопасности, и по новым правилам краш-тестов специалисты учитывают не только пассивную безопасность, но также и активную.

По итогам тестов Американского института дорожной безопасности (IIHS) самым безопасным автомобилем 2019 года признан Mercedes-Benz E-Class. В нем отметили прекрасную работу активных систем и помощников водителю.

На втором месте кроссовер Honda Pilot, который от IIHS получил награду Top Safety Pick, так как уже в базовой комплектации кроссовера есть система аварийного торможения и система контроля полосы движения.

Замыкает тройку Honda Accord, а этот седан тоже в базе оснащается современными системами японской разработки.