Модель Toyota Land Cruiser 200 присутствует на рынке около 12 лет, в том числе он продается и в России, где пользуется стабильным спросом.

Toyota Land Cruiser 200 это достаточно большой внедорожник, но при этом на американском рынке присутствуют модели еще больше.

Дизайнеры портала «Колеса.ру» решили представить, как бы выглядел этот внедорожник, если бы вышел на рынок в качестве конкурента Ford Expedition, Lincoln Navigator, Chevrolet Suburban в версии с увеличенной колесной базой.

Так, в Сети представили длиннобазный Toyota Land Cruiser 200 с существенно увеличенной колёсной базой.

В такой машине было бы три ряда сидений, более удобная посадка за счет расширенного проема задней двери, а также увеличенный задний свес и объём багажника.

В таком автомобиле, предлагают устанавливать дизельный 4,5-литровый двигатель с 249-сильной отдачей. Впрочем, в компании о выпуске подобной модификации не заявляли, а значит такой проект так и останется существовать только на рендерах.