Выбор шин для автомобиля
Шины, выпущенные надежными производителями, обладают достаточной износоустойчивостью. Но даже самая высококачественная резина после 40-50 тыс. км пробега приходит в негодность. Поэтому время от времени автовладельцам приходится решать проблемы, связанные с выбором подходящих шин.
Основные правила выбора шин
Количество магазинов, предлагающих автомобильную резину, весьма велико. Выбрать шины в Казахстане можно, зайдя на сайт. Чтобы подобрать самые подходящие для конкретного автомобиля покрышки, необходимо руководствоваться следующими правилами:
- Среди близких друг к дружке по характеристикам покрышек предпочтение следует отдавать изделиям с наименьшим весом. Чем он меньше, тем медленнее изнашиваются амортизаторы и остальные узлы ходовой части.
- Уровень шумности прямо пропорционален высоте протектора, в особенности у зимних шин. Однако безопасность резины также находится в прямой зависимости от высоты протектора. Так что из соображений безопасности придется пожертвовать тишиной.
- Мягкие покрышки обеспечивают более комфортную езду, но удлиняют тормозной путь. Их нужно покупать любителям спокойного, медленного движения.
- Асимметричный протектор обеспечивает повышенную безопасность на мокром дорожном покрытии, однако обладает меньшей практичностью.
- При покупке зимних шин предпочтение следует отдавать узкому профилю, который обеспечивает улучшенное сцепление со снегом и льдом.
Негативные последствия ошибок, допущенных при выборе автошин
Ошибки, совершенные при выборе покрышек, чреваты серьезными неприятностями, которые проявляются в следующем:
- установка шин нестандартного размера создает значительную нагрузку на подвеску и амортизаторы автомобиля;
- трансмиссия подвергается дополнительным нагрузкам;
- неподходящие по размеру покрышки могут задевать корпус автомобиля при поворотах;
- приборы начинают выдавать неправильные показания – даже незначительное отклонение профиля шин от стандартных размеров ведет к понижению или увеличению отражаемой на спидометре скорости на пять-десять километров в час;
- ложные показания выдает и одометр – прибор, определяющий длину пробега автомобиля.
Правильный выбор шин играет важнейшую роль в обеспечения безопасности и комфортности езды на автомобиле. Кроме того, он позволяет снизить затраты на топливо и техобслуживание. По этой причине к решению данной задачи необходимо подходить с максимальной ответственностью.