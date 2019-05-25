Выбор шин для автомобиля

Шины, выпущенные надежными производителями, обладают достаточной износоустойчивостью. Но даже самая высококачественная резина после 40-50 тыс. км пробега приходит в негодность. Поэтому время от времени автовладельцам приходится решать проблемы, связанные с выбором подходящих шин.

Основные правила выбора шин

Количество магазинов, предлагающих автомобильную резину, весьма велико. Выбрать шины в Казахстане можно, зайдя на сайт. Чтобы подобрать самые подходящие для конкретного автомобиля покрышки, необходимо руководствоваться следующими правилами:

Среди близких друг к дружке по характеристикам покрышек предпочтение следует отдавать изделиям с наименьшим весом. Чем он меньше, тем медленнее изнашиваются амортизаторы и остальные узлы ходовой части.

Уровень шумности прямо пропорционален высоте протектора, в особенности у зимних шин. Однако безопасность резины также находится в прямой зависимости от высоты протектора. Так что из соображений безопасности придется пожертвовать тишиной.

Мягкие покрышки обеспечивают более комфортную езду, но удлиняют тормозной путь. Их нужно покупать любителям спокойного, медленного движения.

Асимметричный протектор обеспечивает повышенную безопасность на мокром дорожном покрытии, однако обладает меньшей практичностью.

При покупке зимних шин предпочтение следует отдавать узкому профилю, который обеспечивает улучшенное сцепление со снегом и льдом.

Негативные последствия ошибок, допущенных при выборе автошин

Ошибки, совершенные при выборе покрышек, чреваты серьезными неприятностями, которые проявляются в следующем:

установка шин нестандартного размера создает значительную нагрузку на подвеску и амортизаторы автомобиля;

трансмиссия подвергается дополнительным нагрузкам;

неподходящие по размеру покрышки могут задевать корпус автомобиля при поворотах;

приборы начинают выдавать неправильные показания – даже незначительное отклонение профиля шин от стандартных размеров ведет к понижению или увеличению отражаемой на спидометре скорости на пять-десять километров в час;

ложные показания выдает и одометр – прибор, определяющий длину пробега автомобиля.

Правильный выбор шин играет важнейшую роль в обеспечения безопасности и комфортности езды на автомобиле. Кроме того, он позволяет снизить затраты на топливо и техобслуживание. По этой причине к решению данной задачи необходимо подходить с максимальной ответственностью.