Стали известны самые распространенные LCV в России

Специалисты «Автостата» рассказали о самых распространенных легких коммерческих автомобилях по состоянию на начало этого года.

Автопарк таких транспортных средств в России составляет 4,1 млн единиц. Согласно результатам исследования, в первой тройке самых распространенных LCV в России оказались модели марки GAZ.

Машины этого бренда занимают в автомобильном парке 40% и их насчитывается 1,7 млн штук. На первой строчке рейтинга располагается GAZ 3302 с результатом 876 тыс. единиц.

Второе и третье место принадлежит GAZ 2705 (251,3 тыс. ед.) и GAZ 3221 (250,6 тыс. ед.).

Следующими в рейтинге оказался УАЗ-3909 (216 тыс. шт.) и Ford Transit, который стал лидером среди самых распространенных LCV среди иномарок.

Его автопарк составляет 152,9 тыс. штук. В десятке лидеров расположились: УАЗ-3962 (146,7 тыс. ед.), УАЗ- 3303 (135,2 тыс. шт.), Volkswagen Transporter (117,4 тыс. ед.), GAZ «Газель» NEXT (115,8 тыс. ед.) и УАЗ-2206 (113 тыс. ед.).