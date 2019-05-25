Тюнеры превратили хот-хэтч Honda Civic Type R во вседорожник

Британская компания Ralph Hosier Engineering на фестивале SMMT Test Dayт представила внедорожник на базе «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R.

Тюнеры в машине изменили подвеску и увеличили дорожный просвет на 100 мм. Теперь он составляет 230 мм.

В Ralph Hosier Engineering свой проект назвали OveRland. В автомобиле не стали менять силовой агрегат.

Под капотом хот-хэтча устанавливается 320-сильный ДВС с 400 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступечатой механической коробкой.

Переднеприводный хэтчбек Civic Type R от 0 до 100 км/ч разгоняется за 5,7 сек. Максимальная скорость машины 270 км/ч.

Какие динамические характеристики у OveRland на базе Civic Type R неизвестно. Разработчики показали только внешность машины, где есть внедорожные покрышки, доработанные крепления продольных рычагов и расширители колесных арок.

При этом специалистам удалось сохранить фирменную переднюю подвеску Dual-Axis. Напомним, Honda Civic Type R является одним из самых быстрых переднеприводных автомобилей.