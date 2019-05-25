Что такое трансфер и как заказать его в Санкт-Петербурге

Трансфер на комфортабельном современном автотранспорте, т.е. доставка из точки А в точку Б, – это удобно. Особенно если вы долго были в дороге и прибываете в чужой город, где вас некому встретить. Конечно, можно арендовать автомобиль, но этот вариант подойдет не всем – у кого-то нет прав, кто-то устал, а кто-то просто не хочет разбираться в дорожной ситуации чужого города. Для таких случаев и существует услуга индивидуального или групповоготрансфера, в том числе, по Санкт-Петербургу. И не важно, планируется многодневное посещение города или нужно добраться из аэропорта «Пулково» на один из железнодорожных вокзалов – в любом случае, цены на трансфер в Санкт-Петербурге на 2019 год вполне доступные.

Какой бывает трансфер

Предлагается много вариантов трансфера, поэтому каждый клиент получает услугу, полностью соответствующую его ожиданиям. Аренда трансфера в Санкт-Петербурге это:

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ 1-3 ЧЕЛОВЕК . Вы можете выбрать модель любого класса, включая кабриолеты и VIP. Аренда авто с водителем – это удобно и статусно.

. Вы можете выбрать модель любого класса, включая кабриолеты и VIP. Аренда авто с водителем – это удобно и статусно. ТРАСФЕР ДЛЯ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ . Актуальная услуга при организации конференций, семинаров и других мероприятий, подразумевающих групповое посещение. И не менее нужная услуга для частных клиентов, организующих праздник с иногородними гостями. Для таких случаев можно заказать для трансфера в Петербурге минивэн, микроавтобус или автобус. Или несколько транспортных средств – в зависимости от количества ваших гостей.

. Актуальная услуга при организации конференций, семинаров и других мероприятий, подразумевающих групповое посещение. И не менее нужная услуга для частных клиентов, организующих праздник с иногородними гостями. Для таких случаев можно заказать для трансфера в Петербурге минивэн, микроавтобус или автобус. Или несколько транспортных средств – в зависимости от количества ваших гостей. ТРАНСФЕР АЭРОПОРТ-ВОКЗАЛ. Подойдет, если у вас пересадка в Петербурге и нужно оперативно с комфортом добраться из «Пулково» на один из ж/д вокзалов. Работает также в обратном направлении «вокзал – аэропорт» или между вокзалами. Аэропорт Пулково расположен всего в 15 км от центра города, но добраться до него наземным транспортом бывает проблематично, учитывая плотность транспортного потока. То же касается и выезда из аэропорта – без заблаговременно заказанного авто вам придется долго добираться в отель или другую точку города или переплачивать в разы.

Что касается железнодорожных вокзалов, то их в Санкт-Петербурге пять:

Московский – Невский пр., д. 85

Витебский – Загородный пр., д. 52

Ладожский – Заневский пр., д. 73

Финляндский – пл. Ленина, д. 6

Балтийский – наб. Обводного канала, д. 120

Каждый вокзал удобно расположен, рядом – хорошая транспортная развязка. Но направления к самым оживленным вокзалам всегда заполнены авто, поэтому трансфер на вокзал будет правильным решением, если вы хотите избежать неудобств и опоздания на поезд.

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ . Подойдет, чтобы успеть на самолет вовремя после деловой встречи, конференции или другого мероприятия без неприятных неожиданностей и с полным комфортом. Автомобиль будет ждать вас по указанному вами адресу (например, у отеля) точно в указанное время. Трансфер в аэропорт в таком случае – оптимальный вариант.

. Подойдет, чтобы успеть на самолет вовремя после деловой встречи, конференции или другого мероприятия без неприятных неожиданностей и с полным комфортом. Автомобиль будет ждать вас по указанному вами адресу (например, у отеля) точно в указанное время. Трансфер в аэропорт в таком случае – оптимальный вариант. ТРАНСФЕР ОТ АЭРОПОРТА ДО ГОСТИНИЦЫ . Вы не любите общественный транспорт и такси? Хотите, чтобы водитель ждал приземления вашего рейса уже на месте, даже если он задержится? В таком случае стоит заказать трансфер из аэропорта и сообщить номер рейса транспортной компании. Вас встретят с табличкой в любое время, даже если рейс задержится на несколько часов.

. Вы не любите общественный транспорт и такси? Хотите, чтобы водитель ждал приземления вашего рейса уже на месте, даже если он задержится? В таком случае стоит заказать трансфер из аэропорта и сообщить номер рейса транспортной компании. Вас встретят с табличкой в любое время, даже если рейс задержится на несколько часов. ЭФФЕКТНОЕ ПРИБЫТИЕ ИЛИ ВСТРЕЧА. Иногда хочется произвести впечатление – на родителей девушки или на саму девушку, на партнеров по бизнесу или других людей, чье мнение для вас важно. В таком случае можно заказать трансфер в Санкт-Петербурге на авто премиум-класса. Также можно сделать подобный заказ для другого человека, выразив таким образом свое отношение к нему.

Как заказать

Независимо от того, нужен вам индивидуальный трансфер от отеля до аэропорта или трансфер на микроавтобусе в Северной столице для группы людей, нужно совершить несколько простых шагов:

Выбрать подходящий автомобиль или определиться с его классом (например, нужен VIP трансфер в аэропорт).

Задать запрос в поисковую систему Яндекс или Google «заказать трансфер спб», после чего вам останется выбрать одну из компаний, предоставляющих услугу, и оформить заявку. В большинстве случаев заказ можно сделать прямо через сайт, не придется звонить и что-то уточнять, если вы этого не любите.

При выборе компании обратите внимание на информацию о самой компании, на качество ее сайта и частоту обновления, на отзывы других клиентов. Если все факторы вас устроили, смело оставляйте заявку. Но имеет смысл сделать такие предварительные заказы в несколько компаний – обычно после получения вашего обращения оператор звонит и уточняет детали. На этом этапе как раз вы можете принять окончательное решение – кому из перевозчиков довериться.