В дизельных моторах форсунки являются неотъемлемым элементом топливной системы, через них подается топливо в цилиндры двигателя. Естественно, форсунки, как и любая другая деталь, нуждаются в уходе и обслуживании. С учетом загрязненности и множества иных факторов, обслуживание форсунок чаще всего сводится к обыкновенной промывке. Сразу надо оговориться, что работа эта несложная и выполнима любым из владельцев авто с дизельным мотором. Более того, существует несколько способов промывки форсунок и, зная особенности каждого из них, автовладелец может выбрать наиболее подходящий и удобный ему метод.

Необходимо тщательно следить за каждой деталью своего авто. Ведь любая неисправность может привести к ДТП. Следует помнить, что оформление страховки на авто — это обязательный процесс. И страховка такой же важный документ, как и водительские права. Процедура покупки полиса простая и совсем несложная. Тем более, что в наше время можно купить ОСАГО в Ярославле онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт выбранной страховой компании и оформить покупку ОСАГО онлайн.

Вначале, правда, следует знать и понимать, что необходимость очистки форсунок обусловлена эксплуатационной спецификой автомобиля. Ведь в процессе эксплуатации транспортного средства возникают многочисленные побочные явления в виде ремонта и обязательного техобслуживания, находящегося, кстати, далеко не на последнем месте. Впрочем, самым обидным является факт того, что, заливая в бак качественное горючее с дорогим маслом и прочими расходниками, в итоге часто сталкиваемся с множеством проблем в топливной системе и необходимостью промывки не только форсунок, а нередко и всего мотора. Проще говоря, далеко не каждый из автомобилистов может оказывать влияние на состояние определенной системы в своей машине. Поскольку, зачастую, под видом качественного горючего, нам продают не совсем хорошее. В свою очередь это закономерно отрицательно сказывается не только на работе и состоянии двигателя, но и также каждой сопутствующей системы.

На необходимость очистки форсунок указывает наличие следующих признаков: повышенный расход горючего, выстрелы и хлопки в системе впуска, трудный пуск мотора, неустойчивая работа на холостых, троение мотора, дым черного цвета из выхлопной трубы и высокая токсичность выхлопных газов.

Если говорить о методах промывания форсунок, то самые «ленивые» автолюбители просто заливают в бак особую промывочную жидкость. Этот метод весьма сомнителен, так как не дает 100% гарантии удаления загрязнений с отложениями. Да и отвалившиеся частицы, попав обратно в топливопроводы, могут закупорить форсунки или, того хуже, они могут попасть в камеры сгорания с непредсказуемыми последствиями для поршней.

Гораздо надежнее и эффективнее промывать форсунки на ультразвуковом стенде, предварительно сняв их с двигателя. Кроме того, диагностикой определяется, какая форсунка нуждается в очистке, а какая в замене.

Еще можно очистить форсунки подключением двигателя к особому аппарату, промывающему их, минуя топливную систему без снятия элементов. Хотя выбор метода остается, как всегда, за автовладельцем.