Российские аналитики зафиксировали существенный рост продаж новых электрокаров в стране.
Рынок новых электрокаров в России вырос вдвое по итогам апреля
25.05.2019 18:07
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Так, по итогам апреля рынок новых электрокаров в России вырос вдвое, а объёмы продаж составили 26 экземпляров, против 12 штук, реализованных за аналогичный период прошлого года.
Самым востребованным электрическим автомобилем на рынке остается Jaguar I-Pace. Он занял лидирующие позиции в таком сегменте с момента выхода на рынок. Его объёмы продаж в апреле составили 11 единиц.
Ранний лидер Nissan Leaf располагается на второй строчке с показателем семь реализованных экземпляров.
Также россияне приобрели четыре Tesla Model X, два Renault Twizy и по одному Model S и Model 3.
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