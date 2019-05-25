Рынок новых электрокаров в России вырос вдвое по итогам апреля

Так, по итогам апреля рынок новых электрокаров в России вырос вдвое, а объёмы продаж составили 26 экземпляров, против 12 штук, реализованных за аналогичный период прошлого года.

Самым востребованным электрическим автомобилем на рынке остается Jaguar I-Pace. Он занял лидирующие позиции в таком сегменте с момента выхода на рынок. Его объёмы продаж в апреле составили 11 единиц.

Ранний лидер Nissan Leaf располагается на второй строчке с показателем семь реализованных экземпляров.

Также россияне приобрели четыре Tesla Model X, два Renault Twizy и по одному Model S и Model 3.