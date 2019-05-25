Пресс-служба компании KIA в России обнародовала данные по продажам подержанных автомобилей в рамках программы «KIA Уверен».
Продажи машин KIA с пробегом в апреле увеличились на 28%
25.05.2019 17:55
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Как сообщили в компании, продажи машин KIA с пробегом в апреле увеличились на 28% до 680 проданных экземпляров.
За период январь-апрель этого года объемы продаж подержанных авто составили 2 373 ед. Также в пресс-службе напомнили, что по программе «KIA Уверен» автомобиль с пробегом можно приобрести у 96 официальных дилеров на территории РФ.
Для покупки доступны машины возрастом не более 4-х лет, а также с пробегом не более 120 тыс. километров.
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