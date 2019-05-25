Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с автоматической КП

По данным аналитиков, в первом квартале 2019 года на российском рынке было продано 215 600 легковых машин с автоматическими коробками передач.

Доля «автоматов» по итогу первых трех месяцев составила 59% от общих продаж и как оказалось, это на 7% больше чем годом ранее.

В целом доля автоматических трансмиссий растет уже несколько лет подряд. Журналисты «Российской газеты» поинтересовались у руководителя отдела продаж «Авилон» Максима Васильева, по какой причине в России растет доля машин с автоматической трансмиссией.

Васильев отметил, что рост не связан с доходами населения, а целевая аудитория автоматических коробок передач различна и охватывает все группы автолюбителей, как новичков, так и опытных водителей.

В большей степени новые авто приобретают в крупных городах, где присутствуют дорожные заторы, а в этих ситуациях «автомат» более удобный, так как он дает больше комфорта.

Также на увеличение доли влияют сами производители, ведь есть популярные модели, которые уже не поставляются с механической коробкой.