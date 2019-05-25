Спецверсию Nissan Titan посвятили парку «Гранд Каньон»

В честь 100-летия Национального Парка Гранд Каньон компания Nissan решила создать специальный внедорожник с большим количеством дополнительного оборудования для путешествий по дикой природе.

Спецавтомобиль был передан в администрацию национального парка для продвижения проекта, в рамках которого детей будут знакомить с дикой природой.



При создании пикапа Nissan Ultimate Parks Titan использовали удлиненную раму «Титана», а это было сделано, чтобы разместить дополнительное оборудование, среди которого второй топливный бак, генератор и воздушный компрессор.

Сверху машины установили раскладную палатку. Также для Nissan Ultimate Parks Titan разработали прицеп с палаткой.

Под капотом спецверсии оставили мотор от обычного Nissan Titan, а именно V-образный восьмицилиндровый ДВС мощность 400 л.с.