В честь 100-летия Национального Парка Гранд Каньон компания Nissan решила создать специальный внедорожник с большим количеством дополнительного оборудования для путешествий по дикой природе.
Спецверсию Nissan Titan посвятили парку «Гранд Каньон»
25.05.2019 17:58
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Спецавтомобиль был передан в администрацию национального парка для продвижения проекта, в рамках которого детей будут знакомить с дикой природой.
При создании пикапа Nissan Ultimate Parks Titan использовали удлиненную раму «Титана», а это было сделано, чтобы разместить дополнительное оборудование, среди которого второй топливный бак, генератор и воздушный компрессор.
Сверху машины установили раскладную палатку. Также для Nissan Ultimate Parks Titan разработали прицеп с палаткой.
Под капотом спецверсии оставили мотор от обычного Nissan Titan, а именно V-образный восьмицилиндровый ДВС мощность 400 л.с.
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