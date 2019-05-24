Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

Шведский институт решил проверить, какие автомобили больше всего подвержены коррозии, а какие нет.

Для этого они отобрали машины, которые зимой постоянно передвигались по дорогам, обработанным антигололёдным реагентом, а он как известно вызывает быструю коррозию кузова.

После исследования машин лучшими по противостоянию к самопроизвольному разрушению металла были признаны Skoda Octavia, Mercedes-Benz C-Class, Volvo 70-й серии, VW Golf, Mitsubishi Carisma, Audi A4, Renault Megane и Saab 9–5.

Плохие результаты оказались у Ford Mondeo, Mazda 6, Mercedes-Benz E-Class и Ford Focus, выпущенных в 2002 и 2003 годах.

Среди машин выпущенных в 2004 и 2005 годах лучше всего противостоят ржавлению Renault Megane, Opel Astra, Nissan Micra, Volvo 40-Series, Citroen C5, и Ford Mondeo, а вот худший результат показали KIA Picanto, VW Passat, Toyota Corolla, Mercedes-Benz A-Class, и Ford Focus.