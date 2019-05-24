Audi TT не получит преемника и будет заменен электрокаром

Audi, как и все европейские производители, сейчас сконцентрированы на разработке электрических автомобилей.

У некоторых уже есть серийный модели, а другие только их представили. Но в Audi решили после прекращения производства спорткара TT заметить его электрической моделью.

О том, что Audi TT не получит продолжение стало известно на ежегодном собрании акционеров, где и были озвучены производственные платны компании.

В Audi после окончания жизненного цикла купе и кабриолета Audi TT откажутся от них полностью и заменят электрокаром.

Последний должны разработать через несколько лет. Производство текущей версии Audi TT продлится до 2022 года.