Новый хэтчбек Opel Corsa получил электромотор

Opel одновременно с новым поколением хэтчбека Corsa показала и электрическую версию машины. Она получила название Corsa-e и в ее основе лежит платформа e-CMP группы PSA.

На такой же тележке создан и электрический Peugeot e-208, а от него Opel Corsa-e досталась не только платформа, но и силовая установка.

Она состоит из 100-киловаттного электромотора (136 л.с.) и блока батарей на 50 киловатт-часов. Это обеспечивает электрокару пробег до 330 км по циклу WLTP.



Заряжать новинку можно, как от настенной зарядной станции, так и от обычной бытовой розетки. От быстрой зарядной станции аккумуляторы до 80% зарядятся за 30 минут.



Opel Corsa-e получил матричные фары IntelliLux LED с восемью отдельными блоками. Они управляются через камеры и в зависимости от встречного трафика они светят с разной силой.

Также электрокар оснастили 10-дюймовым дисплеем с мультимедийным комплексом Navi Pro и адаптивным ограничителем скорости.