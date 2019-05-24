Renault вывела на тесты новую версию спорткара бренда Alpine. Пока у возрожденной марки существует только модель — A110, но уже тестируется более экстремальная версия купе.
Alpine вывела на испытания экстремальную версию купе Alpine A110
24.05.2019 19:30
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Как сообщает Carscoops, французская компания тестирует дорожный вариант спорткара A110 GT4. В движение он будет приводиться доработанным 1,8-литровым ДВС.
В A110 GT4 силовая установка будет выдавать 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента, а это на 48 л.с. и 80 Нм больше, чем у обычной версии ДВС.
Трансмиссия для экстремального купе будет доступна шестиступенчатая механическая или роботизированная с двумя сцеплениями.
У Alpine A110 GT4 будет доработана подвеска, уменьшен дорожный просвет и установлены регулируемые амортизаторы. Презентация новой версии спорткара состоится на Женевском автосалоне.
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