Названы классические универсалы стоимостью до 1 млн рублей

Проанализировав стоимость универсалов в России, эксперты сайта «ЦенаАвто» опубликовали список из пяти моделей классических универсалов, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.

Ожидаемо в рейтинге оказались отечественные модели, а возглавил рейтинг универсал Лада Гранта.

Его минимальная стоимость в России составляет 461 900 рублей за версию с 1,6-литровым 87-сильным двигателем.

Универсал Лада Гранта с ценником от 590 900 рублей оказался на второй строчке, а в тройку лидеров вошел универсал Лада Веста.

Он на российском рынке предлагается по цене от 676 900 рублей. Замыкает пятерку классических универсалов стоимостью до 1 млн рублей две иномарки — Ford Focus и Renault Dokker.

Стоимость первого составляет 848 тыс. рублей, а второй оценён от 905 тыс. рублей.