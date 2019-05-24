Проанализировав стоимость универсалов в России, эксперты сайта «ЦенаАвто» опубликовали список из пяти моделей классических универсалов, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.
Названы классические универсалы стоимостью до 1 млн рублей
24.05.2019 16:41
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Ожидаемо в рейтинге оказались отечественные модели, а возглавил рейтинг универсал Лада Гранта.
Его минимальная стоимость в России составляет 461 900 рублей за версию с 1,6-литровым 87-сильным двигателем.
Универсал Лада Гранта с ценником от 590 900 рублей оказался на второй строчке, а в тройку лидеров вошел универсал Лада Веста.
Он на российском рынке предлагается по цене от 676 900 рублей. Замыкает пятерку классических универсалов стоимостью до 1 млн рублей две иномарки — Ford Focus и Renault Dokker.
Стоимость первого составляет 848 тыс. рублей, а второй оценён от 905 тыс. рублей.
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