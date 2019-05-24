Mitsubishi Outlander в России стал доступнее в кредит

Сниженная процентная ставка будет действительна до 30 июня и предлагается в честь продажи в России 250-тысячного кроссовера Outlander.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках специального кредитного предложения ставка на новый Mitsubishi Outlander с двухлитровым двигателем и сдачей авто Mitsubishi по трейд-ин до конца июня будет составлять 5,4%.

Условием кредитного предложения становится срок кредита на два или три года, а также первоначальный взнос в размере 20% от стоимости выбранной комплектации авто.

Все условия акции можно узнать у официальных дилеров марки на территории РФ.