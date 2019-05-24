При этом до этого два месяца подряд продажи новых люксовых авто демонстрировали отрицательную динамику.

Продажи люксовых автомобилей в России выросли в апреле на 12% и составили 172 реализованных экземпляра.

В прошлом месяце серьезное снижение объёмов продаж показали модели Mercedes-Benz Maybach S-Class и Maserati – минус 32,9% и 28%.

Первая была продана в количестве 53 единиц, а автомобили Maserati разошлись тиражом в количестве 18 экземпляров.

Maybach S-Class все также остается самым востребованным в сегменте, а следом за ним располагаются модели марки Bentley с показателем 51 реализованный автомобиль.

Также россияне в апреле купили по 20 Lamborgini и Rolls-Royce, 6 Ferrari и 4 Aston Martin.