Еще во время презентации нового купеобразного кроссовера в Москве в прошлом году было сказано, что локализация новинки будет высокой.
Уровень локализации кроссовера Renault Arkana повысят до 70%
24.05.2019 14:52
259 0
Как оказалось, поставщиками многих деталей и компонентов для автомобиля, являются российские компании. При этом есть детали, выпуск которых осуществляется из российского сырья.
На момент старта продаж Renault Arkana будет иметь уровень локализации в 60%, но в дальнейших планах повысить показатель до 70%.
Это будет возможно, в том силе и за счет локализации двигателя и коробки передач новинки. Первый для кроссовера поставляют из Испании, а трансмиссию привозят из Мексики.
Напомним, что накануне компания открыла прием предзаказов на спецверсию Renault Arkana, а сегодня еще состоится официальная презентация модели.
Renault начала в РФ прием заказов на лимитированную серию Arkana
Комментарииcomments powered by HyperComments