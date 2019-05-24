Компания Kia подняла цены на две модели 2019 года выпуска

Речь идет о модели Picanto 2019 года, который прибавил в цене 10 тысяч рублей причем во всех комплектациях. Теперь его начальная стоимость составляет 664 900 рублей.

Сильнее всего на российском рынке подорожал седан К900. Его ценники стали выше на 100 тыс. рублей. В базовом исполнении этот автомобиль оценен в 3 169 900 рублей.