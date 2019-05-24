Обновленный Haval H9 представлен на первых фотографиях

Появление автомобиля в этой базе означает его скорый выход на рынок, при этом пока точная дата старта продаж не объявлена.

Обновленный Haval H9 получил изменения по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика.

В салоне теперь будет установлена информационно-развлекательная система с голосовым управлением и поддержкой смартфонов, а еще в интерьере есть виртуальная панель приборов.

Габариты и моторная гамма автомобиля остались прежними. Так, в движение обновленный Haval H9 будет приводиться двухлитровым 190-сильным или такого же объема двигателем мощностью 251 л.с.

Среди трансмиссии предложат только восьмискоростной автомат, который будет передавать крутящий момент исключительно на все колеса.