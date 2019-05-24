Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross

Первая партия автомобилей уже отправлена дилерам, которые начнут продажи универсала летом. Стоимость и комплектации пока не названы и об этом объявят дополнительно.

Но на сайте «АвтоВАЗа» появилась информация о цветовой гамме автомобиля, в которой будет доступно девять вариантов окраса кузова, тогда как в интерьере будет двухцветное оформление, где основным будет черный цвет, а на выбор можно заказать серые или оранжевые вставки.

В списке цветов кузова LADA Granta Cross оказались: Аурум, Сердолик, Белое облако, Голубая планета, Рислинг (серебристый), Техно (серебристый, напоминающий металл), Борнео, Пантера и Кориандр.