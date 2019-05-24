Hyundai Solaris возглавил ТОП-10 самых распространенных авто в Москве

Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, по итогам которого стало известно, что Hyundai Solaris стал самым распространенным автомобилем в Москве.

По данным «Автостат» по состоянию на начало текущего года в столичном автопарке числится 3,7 млн автомобилей.

Из них 86 тыс. приходится на Hyundai Solaris. Немного меньше показатель у Ford Focus, который стал вторым самым распространенным с результатом 85,8 тыс. ед.

В тройке лидеров располагается «Киа Рио». Его автопарк в Москве составляет 79,6 тыс. ед. В первой пятерке расположились Skoda Octavia и Volkswagen Polo с показателями 72,1 тыс. и 59 тыс. ед.

В десятке наиболее распространенных моделей авто в Москве оказались:

ВАЗ 2107 (56,3 тыс. ед.),

ВАЗ 2106 (54,5 тыс. ед.),

Nissan X-Trail (50,9 тыс. ед.).

ВАЗ 2105 (50 тыс. ед.) и

ВАЗ 2104 (48,4 тыс. ед.).