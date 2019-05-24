Оборудование и инструмент для полива

Цветущий сад – заветная цель каждого человека занимающегося выращиванием различного рода растений. Добиться высоких показателей урожайности можно только при своевременном и качественном орошении. Корневые системы растений нуждаются в том, чтобы почва на протяжении всего срока вегетация имела достаточный уровень влажности.

Не стоит ждать пока уровень влажности почвы достигнет минимума и возникнет ситуация, угрожающая нормальному функционированию процессов жизнедеятельности растений. Правильное орошение – это непременный залог успеха в выращивании различного рода растений.

Оборудование для полива

Необходимо ответственно подходить к созданию оросительных систем на свое участке. Практически незаменимыми приспособлениями для создания таких систем являются:

Разбрызгиватели и капельные дождевики. Такие устройства способны в значительной мере обеспечить влагой как небольшие по размеру грядки, так и весьма солидные участки, имеющие большую площадь.

Блоки контроля и управления поливом. С помощью этих приспособлений можно контролировать процесс подачи воды и настроить его для работы в автоматическом режиме.

Садовые шланги, различные коннекторы, распыляющие насадки, а также тележка для поливочного шланга k’a’rcher.Именно эти элементы позволяют организовать единую систему полива.

Сегодня в продаже можно встретить огромное количество указанных выше приспособлений как от отечественных, так и от зарубежных изготовителей. Каждый садовод или владелец приусадебного участка сможет подобрать для себя изделие исходя из его технических и ценовых характеристик.

Разновидности систем полива

Сегодня в продаже можно найти целый ряд различных систем орошения. Чтобы сделать правильный выбор системы необходимо брать в расчет имеющиеся условия каждого отдельного участника и рассчитывать количество необходимого увлажнения, интенсивность и способ подачи влаги. Дождевальные установки отлично справятся с поливом лужаек, цветников и газонов, не требующих индивидуального ухода.

Большое количество знатоков отдает свое предпочтение использованию в саду капельного орошения. С помощью капельного орошения можно удерживать влажность почвы в определённых пределах, что в свою очередь полностью обеспечить корневую систему растений полноценным дыханием необходимым для полноценного роста. Вода в процессе полива не разливается и не испаряется, что помогает значительно экономить денежные средства.