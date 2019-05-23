В Audi анонсировали выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Audi выпустит люксовый вариант своего седана A8, причем это будет модель, которая составит достойную конкуренцию Mercedes-Maybach S-Class.

На собрании акционеров руководство автопроизводителя озвучило производственные планы, также было сказано, что у Audi A8 появится новая версия.

Ожидается, что роскошные версии построят на базе удлинённого A8 L. Под их капотом могут установить твин-турбо V8 или шестилитровый W12 как у Bentley Continental GT.

Роскошные седаны от Audi могут появиться в 2021-2022 годах. Других подробностей про машину пока нет.

Напомним, в России Audi A8 L сейчас можно купить по цене от 6 695 000 рублей, а самая дорогая версия данной модели оценивается от 8 365 000 рублей.