Российская компания Яндекс представила новую версию платформы «Яндекс.Авто», которая теперь намного умнее и получила большое количество улучшений, включая прямое взаимодействие со смартфоном автовладельца.
«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля
23.05.2019 17:50
40 0
Новое поколение автомобильной платформы теперь позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля со смартфона.
К примеру, можно будет разблокировать двери, дистанционно запустить двигатель или климатическую систему и все это можно будет делать голосом с помощью фирменного ассистента «Алиса».
Также «Яндекс.Авто» полноценно взаимодействует с бортовой системой машины, а это позволяет запомнить место парковки, автоматически ее оплатить и даже заплатить за топливо на заправке.
Добавили в компании и возможность переносить маршрут из «Навигатора» смартфона в «Яндекс.Авто».
Также новое поколение мультимедийной системы предупредит автовладельца об эвакуации машины или ее перемещении.
Системой «Яндекс.Авто» оснастят 2 млн Lada, Renault и Nissan
Комментарииcomments powered by HyperComments