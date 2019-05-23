«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля

Российская компания Яндекс представила новую версию платформы «Яндекс.Авто», которая теперь намного умнее и получила большое количество улучшений, включая прямое взаимодействие со смартфоном автовладельца.

Новое поколение автомобильной платформы теперь позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля со смартфона.

К примеру, можно будет разблокировать двери, дистанционно запустить двигатель или климатическую систему и все это можно будет делать голосом с помощью фирменного ассистента «Алиса».

Также «Яндекс.Авто» полноценно взаимодействует с бортовой системой машины, а это позволяет запомнить место парковки, автоматически ее оплатить и даже заплатить за топливо на заправке.

Добавили в компании и возможность переносить маршрут из «Навигатора» смартфона в «Яндекс.Авто».

Также новое поколение мультимедийной системы предупредит автовладельца об эвакуации машины или ее перемещении.