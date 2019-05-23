Toyota готовит к дебюту конкурента кроссоверу Renault Captur

Японская компания уже скоро выпустит новый субкомпактный кроссовер, который на европейском рынке поборется за покупателей модели Renault Captur.

Toyota создает новый кроссовер, в модельной линейке который расположится на ступень ниже C-HR. Его серийное производство стартует в начале следующего года на заводе во Франции, а дебют новинки должен состояться до конца года.

Исходя из того, что новую модель будут выпускать на заводе в Валансьене, многие предположили, что она будет унифицирована с хэтчбеком Yaris.

Этот автомобиль собирается как раз на том заводе и уже скоро переживет смену поколений, после которой в его основе расположится платформа TNGA.

Достоверно неизвестно, будет ли субкомпактный кроссовер отдельной моделью, либо он все-таки станет некой модификацией новой генерации Yaris.