Объявлены победители конкурса «Международный двигатель года-2019»

В 2019 году лучшим мотором был признан 3,9-литровый V8 мощностью 720 л.с.

Это ДВС компании Ferrari, и он получает высшую награду уже четвертый год подряд.

Получается, что за последние четыре года ни одна компания так и не выпустила двигатель лучше, чем битурбо мотор V8 от Ferrari.

В конкурсе «Двигатель года» присутствует 70 журналистов из 31 страны, среди которых есть и Россия.

В 2019 году победитель занял первые места сразу в двух номинациях «Лучший мотор мощностью свыше 650 л.с.» и Лучший спортивный двигатель».

Второе место досталось электрической силовой установке Jaguar I-Pace. Агрегат британского электрокара стал победителем в номинации «Лучший новый двигатель».

Третье место у гибридного агрегата от BMW i8 с 1,5-литровым ДВС. Среди массовых двигателей мощностью до 150 л.с. лучшим журналисты признали трехцилиндровый Ford EcoBoost.