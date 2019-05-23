В РФ появится сервис по выявлению лишенных прав автомобилистов

Запустить новый сервис планируют в 2021 году, а работать он будет на базе платформы-агрегатора данных об автомобиле.

Новый специальный сервис позволит сотрудникам ГИБДД выявлять водителей, которые лишены прав, но при этом управляют транспортным средством.

Сервис позволит даже определять возможное место нахождение лишенного прав водителя, что будет возможным благодаря системам фото- и видеофиксации, данных о штрафах и тому подобное.

За счет того, что бесправный водитель, не нарушая ПДД, может ездить в потоке с другими автомобилями незаметным на протяжении длительного времени, выявить его очень сложно, а сервис платформы «Автодата» позволит найти нарушителя и передать информацию сотрудникам МВД.

В новом проекте планируется сбор, хранение и обработка информации, в том числе и о физиологическом состоянии водителя, качестве дорог, географии использования и многое другое.

Еще при разработке проекта требуется решить, кому будут принадлежать данные, созданные автомобилем – производителю, дилеру или водителю.