Российские дилеры начали продажи Zotye T600 с заводским ГБО

Российское представительство Zotye объявило о старте продаж кроссовера Zotye T600 с газобаллонным оборудованием.

Заводское газобаллонное оборудование доступно только для версии с 1,5-литровым турбомотором и механической трансмиссией. Такие версии предлагаются за 999 990 и 1 030 590 рублей.

Обслуживание газобаллонного оборудования в кроссовере будет происходить в дилерских центрах одновременно с плановым техосмотром.

В Zotye отметили, что кроссовер способен работать на пропан-бутане, причем используя этот вид топлива мощность мотора не падает. К тому же заводить автомобиль можно на газе.

Стоит отметить, что за первые четыре месяца текущего года Zotye реализовала 756 автомобилей, а это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас модельный ряд китайской компании в России представлен кроссовером T600 и купе-кроссовером Zotye Coupa.

В дальнейшем на рынке появится новый кроссовер Zotye Т700 и новое поколение Zotye Т600.