Автомобили бренда Ravon начнут собирать в России

Около месяца назад стало известно о возможной сборке автомобилей узбекской марки на российском предприятии.

Теперь эти данные подтвердились, так как проект по сборке Ravon на заводе «Дервейс» был утвержден в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан.

Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Серийная сборка моделей Ravon запланирована на второе полугодие, а вот о каких конкретно моделях идет речь, пока неизвестно.

При этом сообщается, что завод проводит процедуру сертификации производства.

Напомним, что автомобили этой марки не продаются в нашей стране с мая 2018 года, а недавно марка в России получила ОТТС на хэтчбек Ravon R2.

Вероятно, эта модель будет в числе тех, сборка которых будет на территории РФ.