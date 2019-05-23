Около месяца назад стало известно о возможной сборке автомобилей узбекской марки на российском предприятии.
Автомобили бренда Ravon начнут собирать в России
23.05.2019 16:49
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Теперь эти данные подтвердились, так как проект по сборке Ravon на заводе «Дервейс» был утвержден в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан.
Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Серийная сборка моделей Ravon запланирована на второе полугодие, а вот о каких конкретно моделях идет речь, пока неизвестно.
При этом сообщается, что завод проводит процедуру сертификации производства.
Напомним, что автомобили этой марки не продаются в нашей стране с мая 2018 года, а недавно марка в России получила ОТТС на хэтчбек Ravon R2.
Вероятно, эта модель будет в числе тех, сборка которых будет на территории РФ.
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