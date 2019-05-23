АвтоВАЗ выпустит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Как сообщает «Лада Онлайн» «АвтоВАЗ» доработает 1,8-литровый ДВС и оснастит его так называемыми «безвтыковыми» поршнями.

Такой двигатель порадует автовладельцев, которые не следят за состоянием привода газораспределительного механизма клапанов.

С выходом обновлённой «Гранты» такую модернизацию прошел 1,6-литровый двигатель, в котором установили поршни со специальными проточками.

Они нужны для того, чтобы при обрыве привода клапаны не сталкивались с поршнями и не деформировались. Обычно после такого ремонт мотора обходится очень дорого.