Как сообщает «Лада Онлайн» «АвтоВАЗ» доработает 1,8-литровый ДВС и оснастит его так называемыми «безвтыковыми» поршнями.
АвтоВАЗ выпустит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
23.05.2019 16:58
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Такой двигатель порадует автовладельцев, которые не следят за состоянием привода газораспределительного механизма клапанов.
С выходом обновлённой «Гранты» такую модернизацию прошел 1,6-литровый двигатель, в котором установили поршни со специальными проточками.
Они нужны для того, чтобы при обрыве привода клапаны не сталкивались с поршнями и не деформировались. Обычно после такого ремонт мотора обходится очень дорого.
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