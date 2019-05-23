Стали известны города, где чаще всего угоняют автомобили

Основной для рейтинга стали данные по числу угонов в каждом и регионов за прошлый год. Отмечается, что зачастую машины угоняют с целью их дальнейшей разборки, причем в основном для этих целей крадут недорогие модели авто.

Если говорить о городах, где чаще всего угоняют автомобили, то лидером оказался Санкт-Петербург с результатом 0,33%.

В остальных городах показатель оказался намного меньше, а именно в Хабаровске и Калуге, которые расположились в первой тройке показатель составил 0,17 и 0,13%.

Новосибирск и Москва замыкают первую пятерку с результатом 0,12 и 0,11%. В ТОП-10 также числятся: Тверь (0,10%), Иркутск (0,09%), Екатеринбург (0,08%), Липецк (0,07%) и Пермь (0,06%).