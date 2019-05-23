Соответствующее сообщение появилось на сайте Росстандарта, где указано, что отзывными в России стали модели Volvo S90 и XC60.

Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей в России, которые были проданы в период с 2018 года.

В автомобилях, попавших под сервисную кампанию, выявили вероятность отсутствия гайки с фланцем в переднем сидении.

В случае ДТП — это может стать причиной изменения конструкции и положения сиденья.

В рамках сервисной акции в автомобилях будет выполнена проверка и в случае отсутствия, установка гайки. Все ремонтные работы будут проведены за счет компании.