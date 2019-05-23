Соответствующее сообщение появилось на сайте Росстандарта, где указано, что отзывными в России стали модели Volvo S90 и XC60.
Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей в России
23.05.2019 15:58
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Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей в России, которые были проданы в период с 2018 года.
В автомобилях, попавших под сервисную кампанию, выявили вероятность отсутствия гайки с фланцем в переднем сидении.
В случае ДТП — это может стать причиной изменения конструкции и положения сиденья.
В рамках сервисной акции в автомобилях будет выполнена проверка и в случае отсутствия, установка гайки. Все ремонтные работы будут проведены за счет компании.
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