Представлена самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE

Дебют новой модификации кроссовера, которая стала самой мощной в линейке, состоялась на территории США.

Новинка носит название Mercedes-Benz GLE 580 4Matic и оснащена гибридной установкой. В ее основе предлагается битурбированный четырехлитровый двигатель с двумя турбинами.

Мощность восьмицилиндрового агрегата составляет 490 л.с. при 700 Нм крутящего момента. Также в силовой установке используется стартер-генератор, позволяющий временно увеличивать мощность на 21 л.с. и 250 Нм, а еще 48-вольтовая сеть рекуперирует энергию при торможениях.

В списке оснащенности мощной версии кроссовера Mercedes-Benz GLE есть мультимедийная система с распознаванием речи, адаптивная пневматическая подвеска Airmatic, а также кожаная отделка салона.

За дополнительную плату предложат гидропневматическую подвеску E-Active Body Control и 22-дюймовые колесные диски.