BMW представила новые версии кроссоверов BMW X5 и X7

В новых версиях кроссоверов будет предлагаться 530-сильный двигатель, а на американском рынке их продажи стартуют этой осенью.

Как рассказали в пресс-службе компании, BMW X5 и X7 в новых модификациях будут оснащены ,4-литровым восьмицилиндровым двигатель, оснащенным двумя турбинами.

Его мощность составит 530 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 750 Нм. Этот двигатель также предлагается для купе и кабриолета M850i, но для кроссоверов его серьезно модернизировали.

В качестве трансмиссии будет выступать восьмискоростной автомат, работающий с полноприводной системой. Заявленный разгон BMW X5 M50i с новым двигателем составляет 4,3 сек., а X7 M50i разгонится за 4,7 сек.

В таких кроссоверах предложат колесные диски размером 21 дюйм, адаптивную пневматическую подвеску, а за дополнительную плату будут еще и активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Производство BMW X5 M50i и X7 M50i будет организовано на предприятии компании в США.