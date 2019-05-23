Новый пикап Peugeot станет копией китайского Changan F70

Около двух лет назад стало известно о сотрудничестве Peugeot-Citroen и китайской Changan.



В рамках этого сотрудничества компании намерены выпустить новый пикап. Недавно китайская компания официально опубликовала фотографии своего нового пикапа, который получил название Changan F70.

Также стало известно, что новый пикап компании Peugeot станет перелицованным Changan F70. В экстерьере эти автомобили будут иметь небольшие отличия, а вот интерьер в них будет идентичным.

Новый пикап Changan F70 имеет массивную решетку радиатора, хромированные элементы, а также защитные вставки. Габариты пикапа следующие: 5 330/1 930/1 875 мм, колесная база — 3 180 мм грузовая платформе – 1600х1595х500 мм.

В движение новый пикап будет приводиться двигателем от Isuzu. Им окажется 2,5-литровый турбированный дизельный мотор, мощность которого пока не сообщается.

Система привода будет на заднюю ось, а за дополнительную плату предложат заказать полноприводную систему. Есть информация, что моторная гамма пикапа от Peugeot будет представлена двигателями от PSA.

Китайский пикап выйдет на рынок до конца этого года, а французы запустят его перелицованный вариант только в 2020 году, причем это будет глобальная модель.