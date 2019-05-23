В России отзывают почти 15 тыс. автомобилей Ford Explorer

Так, в России отзывают кроссоверы Ford Explorer в количестве 14 576 экземпляров, реализованных в период с августа 2012 года по апрель прошлого года.

В отзывных автомобилях выявили вероятность появления трещин на рычаге регулировки схождения колес, что может стать причиной посторонних шумов, сложности в управлении, а также из-за этого увеличивается риск ДТП во время движения.

Владельцам автомобилей, попавших под сервисную кампанию, проведут проверку и при необходимости замену рычагов регулировки схождения задних колес.