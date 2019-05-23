Росстандарт сообщил о проведении в России новой отзывной кампании, затрагивающей автомобили марки Ford.
В России отзывают почти 15 тыс. автомобилей Ford Explorer
23.05.2019 10:37
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Так, в России отзывают кроссоверы Ford Explorer в количестве 14 576 экземпляров, реализованных в период с августа 2012 года по апрель прошлого года.
В отзывных автомобилях выявили вероятность появления трещин на рычаге регулировки схождения колес, что может стать причиной посторонних шумов, сложности в управлении, а также из-за этого увеличивается риск ДТП во время движения.
Владельцам автомобилей, попавших под сервисную кампанию, проведут проверку и при необходимости замену рычагов регулировки схождения задних колес.
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