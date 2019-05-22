Авторынок новых легковых автомобилей в Москве упал в апреле на 8,2%

В апреле московский рынок новых автомобилей сократился на 8,2% в сравнении с прошлым годом. Также на нем по итогу месяца сменился лидер продаж.

По данным «АВТОСТАТа», в апреле в Москве был продано 21,7 тыс. новых легковых автомобилей. Лидером продаж в прошлом месяце стал Volkswagen Polo, который вернул себе лидерство утерянное в марте.

За отчётный период было продано 1 158 ед. (+41%). На втором месте KIA Rio, у которого продажи упали на 33% до 960 единиц.

Замыкает тройку кроссовер Hyundai Creta. Популярность этой модели упала на 9% до 817 ед., а вот спрос на Skoda Octavia вырос на 27%.

В апреле дилерские центры чешской марки реализовали 803 ед. Octavia. Замыкает первую пятерку Hyundai Solaris с результатом 698 проданных машин (-32%).

Во второй пятерке четыре модели показали положительную динамику продаж, а отрицательная только у Volkswagen Tiguan.

6. Skoda Rapid – 667 ед. (+45%)

7. Toyota Camry – 648 ед. (+53%)

8. Volkswagen Tiguan – 609 ед. (-8%)

9. KIA Optima – 537 ед. (+33%)

10. Skoda Kodiaq – 518 ед. (продажи этой модели выросли более чем в 4 раза).